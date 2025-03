Liberoquotidiano.it - Elisabetta Piccolotti "perseguitata" da Elon Musk: arriva il taxi e... una amarissima sorpresa

Leggi su Liberoquotidiano.it

Daalla odiata “lobby dei tassisti”, come dire dalla padella alla brace. La settimana da via Crucis disi conclude alla stazione di Giovanni Floris a DiMartedi su La7. Ma neanche qui, in una ambiente più che amichevole e rassicurante, la deputata di Alleanza, Verdi e Sinistra può respirare tranquilla. Troppo pesante il fardello del tragicomico caso Tesla. Lady Fratoianni qualche giorno fa è stata pizzicata con l'auto elettrica da 50mila euro in garage. «Siamo rimasti fregati. L'abbiamo presa prima chediventasse nazista. L'abbiamo presa col leasing, quindi per ora non è possibile. Ma quando sarà, certo, ce ne libereremo. La venderemo- aveva rassicurato i suoi elettori -. La Tesla funziona. L'ho usata sempre nell'ultima campagna elettorale per le Europee».