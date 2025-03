Dilei.it - Elisabetta Canalis, la sua primavera è rock: il look con hot pants in pelle

Con Los Angeles – dove vive – a far da sfondo,è solita tenere costante compagnia al proprio affezionato pubblico italiano condividendo abitualmente scorci di quotidianità attraverso il proprio profilo Instagram. Tra preziosi momenti con la piccola Skyler Eva, attimi di svago e miriadi di allenamenti ad alta intensità in palestra, non mancano ovviamente nemmeno altissimi picchi di glamour: a tal proposito, si è vista la showgirl dare il proprio fondamentale contributo in quanto ai primiprimaverili in circolazione. In che modo? È scritto nelle prossime righe., tutto sulsupercon hotin vinileSarà unaall’insegna del, almeno secondo il modesto parere di: per una serata in spensieratezza con gli amici, tra cui il noto ex ballerino di Amici di Maria De Filippi Giuseppe Giofrè, anche lui residente a Los Angeles, la showgirl di origini sarde ha puntato il propriosul fascino sempiterno del nero e lo ha fatto in una modalità particolarmente grintosa.