Elio: il trailer ufficiale in italiano del nuovo film d'animazione Disney Pixar

Quest’estate il pubblico conoscerà(nella versione originale con la voce di Yonas Kibreab), un bambino di 11 anni il cui più grande desiderio è quello di essere rapito dagli alieni, sua zia Olga (nella versione originale con la voce della recente vincitrice del premio Oscar® Zoe Saldaña) e Glordon (nella versione originale con la voce di Remy Edgerly), il primo inaspettato amico diche si dà il caso sia un alieno. In questa avventura,viaggerà per milioni di chilometri attraverso l’universo, incontrando una serie di creature fuori dal mondo che potrebbero aiutarlo a capire qual è il suo posto nell’universo.Sono ora disponibili ile il poster di, il, che arriverà nelle sale italiane il 18 giugno 2025.Per secoli le persone hanno guardato all’universo in cerca di risposte: neldi, l’universo risponde! Questa disavventura cosmica presenta, un fanatico dello spazio con una fervida immaginazione e una grande ossessione per gli alieni.