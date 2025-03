Salernotoday.it - Elezioni provinciali, Aliberti tende la mano a Rinaldi: incontro a Scafati

Leggi su Salernotoday.it

la mani a. In vista delledel 6 aprile prossimo per eleggere il Presidente della Provincia di Salerno, il presidente provinciale di Forza Italia e sindaco die capogruppo in consiglio provinciale di FI, Noi Moderati e Lega, Pasquale, ha organizzato.