"Elezioni nei quartieri, in testa all'agenda i negozi di prossimità"

Il percorso verso l’elezione dei nuovi soci consigli di quartiere deve coinvolgere anche le attività commerciali, turistiche e del terziario presenti dalla periferia al centro. Lo chiedono il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani e i dodici presidenti di quartiere che l’associazione ha creato ormai da vent’anni affiancati da consigli formati da commercianti e imprenditori che si sono messi a disposizione per assicurare una presenza operativa volta al miglioramento della vita di quartiere in collaborazione con i consigli di quartiere istituzionali. "Nel corso di questo avvicinamento alleche si svolgeranno in autunno - affermano Patrignani e i presidenti Confcommercio di quartiere - avanzeremo un decalogo di proposte per migliorare la situazione laddove presenta criticità.