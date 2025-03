Iltempo.it - Eleonora Giorgi, la rivelazione di Clizia Incorvaglia: la promessa e le ultime parole

La scomparsa diha lasciato un vuoto profondo nella vita diIncorvaia, nuora dell'attrice e moglie di Paolo Ciavarro. In un'intervista a “Gente”, l'Incorvaia ha raccontato dell'intenso rapporto che la legava alla madre di suo marito: "e io eravamo amiche, complici. Ha sempre tifato per me, sin dalla prima ora. Mi ripeteva che l'avevo incuriosita ancor prima che Paolo e io ci incontrassimo nella casa del GF Vip, nel 2020. Diceva che noi due avevamo affinità: la ricerca della bellezza, per esempio, in un libro, in un'opera d'arte, nel linguaggio, in un abito. E poi ci accomunava un certo candore di fondo, l'amore per la moda. Lei, infatti, mi incoraggiava a portare avanti questa mia grande passione". La Incorvaia, madre di Gabriele (3 anni) avuto con Ciavarro e di Nina (9 anni) nata dalla precedente relazione con Francesco Sarcina, ha trovato nellanon solo una suocera ma una vera confidente.