Elena Maraga l’insegnante della scuola materna su Only Fans | rischia il licenziamento

Ha 29 anni ed è anche atleta bodybuilderMaestra d’asilo, Bodybuilder e anche su: questa la storia di Elene, insegnante diche orail.A Il Messaggero spiega: «Amo fare la maestra d’asilo, era la mia vocazione fin da bambina. Ho apertoun mese fa, un po’ per gioco, un po’ per curiosità, un po’ per vedere se si guadagnava davvero. In un giorno prendo lo stipendio di un mese».Alcuni genitori hanno però trovato il suo profilo.«Sono laureata in Scienze dell’educazione e ho sempre saputo che questo è il mio cammino. Da 5 anni lavoro in unacattolica». Ammette di essersi iscrtta: «per curiosità e per guadagnare qualcosa. Vivo ancora con i genitori. Era una prova: ho postato qualche foto e il profilo è esploso».Poi su chi abbia trovato il suo account: «ma credo che una mamma o un papà di uno dei miei studenti.