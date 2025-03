Ilfattoquotidiano.it - Educazione sessuale: l’ha ricevuta meno di un adolescente su due. Le associazioni colmano il vuoto: “Resistenze? Colpa dei pregiudizi”

In Italia, l’affettiva enelle scuole è ancora un tabù. Nonostante le raccomandazioni dell’Unione Europea e le richieste degli stessi studenti, il nostro Paese è tra i pochi in Europa a non prevedere un programma strutturato. Secondo il rapporto Unesco Comprehensive Sexuality Education (CSE) Country Profiles del 2023, solo il 20 per cento dei Paesi analizzati ha una legislazione specifica in materia, e l’Italia è tra gli ultimi Stati membri dell’Ue a non rendere obbligatoria l’a scuola. In Svezia, Germania e Francia questi percorsi sono presenti da decenni, mentre da noi l’offerta formativa è frammentata e lasciata all’iniziativa di singoli istituti e docenti. Eppure, la domanda da parte dei giovani è evidente. Un’indagine dell’Istituto Superiore di Sanità su oltre 16.