Educazione all’affettività parlano gli studenti | Le emozioni sono un tabù la scuola se ne occupi per rendere migliore la società

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Scoprire le proprienon è mai semplice, soprattutto in unache ci vuole impassibili. Questi costruttila causa principale della dirompente violenza che caratterizza il presente. Emerge la necessità di nuova forma diche possa insegnare i valori dell’emotività, dell’empatia e del mutuo rispetto alle nuove generazioni, e chi potrebbe farlo meglio della? A questo proposito, ilfattoquotidiano.it ha deciso di intervistare due ragazze e un ragazzo che frequentano le scuole superiori: i tre giovani hanno condiviso i loro disagi emotivi, confermando l’utilità che potrebbe avere lanel fornire gli strumenti necessari per affrontare questi problemi. Affidare allaquesto compito non è un’innovazione:moltissimi i paesi dell’Ue che hanno introdotto nei loro programmi scolastici l’affettiva già da anni e l’Italia è uno dei pochi Stati a non aver ancora provveduto.