Educazione alla felicità | coltivare il benessere come pratica quotidiana

Simbolico inizio di una stagione nuova, più colorata e dolce, il 20 marzo, equinozio di primavera, in tutto il mondo si celebra la Giornata Internazionale della, stabilita a partire dall’anno 2013 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Laè un diritto. Tuttavia questa consapevolezza, semplice e doverosa, appare ancora concetto difficile e finisce, spesso, per perdersi nel senso di frustrazione dilagante che sembra permeare molto di ciò che ci circonda.sottolineato dall’Onu, una delle motivazioni dietro l’istituzione della giornata mondiale è che lafa parte degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile: è indispensabile per pensare il futuro. Se fin dall’antichità si riflette sul tema dellae su che cosa essa sia, oggi filosofi, psicologi e neuroscienziati concordano sul fatto che non si possa definire lasemplicemente il risultato di circostanze fortunate.