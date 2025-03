Nerdpool.it - Edizioni BD & J-POP Manga a Lucca Collezionando e Gardacon 2025

Leggi su Nerdpool.it

Il fine settimana del 22 e 23 marzo sarà ricco di impegni perBD; J-POP! Oltre, come già comunicato, a prender parte al Book Pride di Milano, la casa editrice partecipa sia alla fiera vintage-pop, l’atteso appuntamento primaverile promosso daComics; Games, che a, la manifestazione dedicata alla cultura nerd che ha luogo tutti gli anni in provincia di Brescia, al confine tra Lombardia e Veneto.A, nella cornice del Polo Fiere diBD; J-POPavranno un proprio stand e una ricca offerta di titoli. Saranno inoltre in firma durante i giorni della manifestazione tre autori diBD: Caterina Bonomelli, autrice della trilogia urban fantasy Sottopelle, e Alessandro Starace e Leonardo Berghella, i creatori delitaliano Dada Adventure.