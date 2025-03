Ilgiorno.it - Edilizia a Bergamo: Pilastro Economico e Opportunità di Rigenerazione Urbana

Leggi su Ilgiorno.it

L’rappresenta oltre il 20% del valore aggiunto in provincia di, confermandosi undell’economia locale. "In questo contesto – avverte Vanessa Pesenti, presidente di Ance– il territorio deve accelerare gli interventi di riqualificazionee il potenziamento delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, elementi chiave per affrontare la transizione ecologica e digitale. Perché "la– ragiona la presidente Pesenti – non è solo una necessità, ma un’straordinaria per ripensare il nostro modo di abitare le città, migliorando la qualità della vita e promuovendo la sostenibilità. Negli ultimi anniha dimostrato una grande capacità di adattarsi ai cambiamenti, consolidando la sua vocazione economica e infrastrutturale, ma le sfide del futuro richiedono una visione strategica condivisa tra istituzioni, imprese e cittadini".