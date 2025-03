Juventusnews24.com - Ederson Juventus, occhi puntati sul mediano dell’Atalanta. La strategia dei bianconeri per strapparlo alla Dea

Tra i calciatori monitorati con particolare attenzione dal calciomercato Juventus per quanto riguarda la mediana c'è sicuramente anche Ederson, le cui buone prove con l'Atalanta hanno attirato su di sé gli occhi di diversi club. Tra questi c'è anche la Juve che vuole giocarsi le sue carte. Tuttavia come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport fondamentale sarà la qualificazione alla prossima Champions League. In caso contrario difficilmente sarà possibile un affondo.