Quotidiano.net - Eddie Wilson: Ryanair Cresce, Ita Affronta Sfide negli Aeroporti di Roma

Leggi su Quotidiano.net

"Ita è una compagnia più piccola" rispetto di, "anche più piccola rispetto al passato. Non ha mai operato con la strategia point to point come fa. Noi vediamo una crescita limitata per quanto riguarda Ita e siamo qui per riempire questi spazi". Lo ha detto all'ANSA il ceo di, oggi a Trieste. "Per Ita c'è anche una questione difficile legata aglidi- ha aggiunto il ceo - Ciampino ha un limite di 65 voli giornalieri, a Fiumicino ci sono alti costi di accesso. E' un aeroporto costoso. Queste sono cattive notizie pere quindi per Ita. Noi invece vogliamore".