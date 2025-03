Quotidiano.net - Ecopneus raccoglie oltre 168.000 tonnellate di pneumatici fuori uso nel 2024

168.000diuso sono state raccolte su tutto il territorio nazionale neldalla società senza scopo di lucro. Una quantità che, se disposta in fila, coprirebbe la lunghezza di circa 840.000 campi da basket 3x3 o l'equivalente di 252.000 piscine olimpioniche. Lo rende noto. Più di 45.000 le richieste di prelievo esaudite presso gli18.500 punti di rigenerazione serviti in tutta Italia. Rispetto agli obiettivi di raccolta previsti dalla legge, calcolati sui quantitativi diimmessi nel mercato dalle aziende socie nell'anno solare precedente, la raccolta disi attesta al 110% per il, raggiungendo pienamente gli obiettivi di raccolta straordinari fissati dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.