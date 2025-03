Perugiatoday.it - Echo la Primavera dà il via agli eventi di avvicinamento al Calendimaggio

Leggi su Perugiatoday.it

Al via la serie di appuntamenti verso l’edizione 2025 deldi Assisi, in programma dal 7 al 10 maggio: dopo il convegno su “I Bandi e i Cortei del”, in cui domenica 16 marzo nella sala della Conciliazione si è dato vita anche a una serie di riflessioni non solo sui.