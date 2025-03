Secoloditalia.it - Ecco perché investire sulla difesa è un’ottima idea, ma soprattutto un’opportunità

Nel decennio 2013-2023 l’Italia ha aumentato le spese nel settoredel 132%, dimostrando che la volontà di recupero del nostro ritardo storico esiste ed è bipartisan. All’Italia dal piano ReArm Europe dovrebbero arrivare 15-20 miliardi di euro. Abbastanza per raddoppiare, nominalmente, il valore dell’intero comparto, che oggi si attesta sui 16,5 miliardi. Una nota, il settore è quello militare e aerospaziale. È un punto importante per quello che vedremo dopo: lanon è, in Italia, legata solo ad armi leggere e munizioni (che vale comunque un miliardo e trecento milioni). Ma ha distretti di altissimo valore: quello aerospaziale in Piemonte, quello delle armi di Brescia, i cantieri di Genova. Potrebbe portare nuova vita nei grandi stabilimenti di Taranto e magari pure a Mestre.Anchegran parte della produzione è pensata per l’estero.