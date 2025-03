It.insideover.com - Ecco perché il GCAP è la soluzione migliore per tutti

Il, acronimo di Global Combat Air Programme, è il progetto trinazionale che coinvolge Italia, Regno Unito e Giappone per un cacciabombardiere di sesta generazione. Si tratta di un velivolo completamente diverso, concettualmente, dai suoi predecessori in quanto seguirà l’architettura “sistema di sistemi”, vale a dire avrà la capacità di operare e coordinare altri sistemi presenti sul campo di battaglia, interfacciandosi in tempo reale: dagli assetti ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) sino ai droni, passando per i veicoli sul campo di battaglia, gli assetti spaziali e le unità navali. Un velivolo rivoluzionario che, se le potenze elettriche installate saranno sufficienti, avrà anche la possibilità di essere dotato di armi a energia diretta integrate.La decisione di intraprendere la costruzione di una macchina simile in Europa, concorrente allo SCAF (Système de Combat Aérien du Futur) franco-tedesco-spagnolo, pone delle sfide politico/industriali non indifferenti con investimenti ingenti di capitale, ma si prevede che si avranno benefici per tutta la filiera dell’industria ad alta tecnologia dei Paesi partecipanti, oltre ad avere degli evidenti vantaggi politici trattandosi di una macchina su cui Italia, Regno Unito e Giappone avranno la piena sovranità, intendendo il totale accesso e controllo di tutte le risorse tecnologiche necessarie per il suo sviluppo, produzione e mantenimento in linea.