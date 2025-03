Liberoquotidiano.it - "Ecco perché dicono che sono bella": la rabbia di Rose Villain

Diciannovesima in classifica all'ultimo Festival di Sanremo, macon Fuorilegge domina in classifica da settimana: il suo brano, infatti, è tra i più ascoltati e tra i più proposti in radio. E ora l'artista fa il punto in una intervista a Chi, in cui subito, sin dalle premesse si toglie più di un sassolino dalla scarpa parlando proprio di quel brano: "Sa quante persone dopo aver ascoltato un mio brano mi hanno detto che non valeva niente, che non andava bene? È chiaro che le personeintimidite dalle donne ambiziose. Ma quei no miserviti per fare sempre meglio, quindi viva le porte in faccia, così poi la soddisfazione è ancora più forte", rimarca. "So esattamente che cosa voglio", aggiunge parlando del suo percorso artistico. Un percorso, ovviamente, durante il quale deve anche fare i conti con le critiche, magari ingiuste, oppure durissime.