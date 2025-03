Ilrestodelcarlino.it - Ecco la circonvallazione. Alternativa alla Cervese a Calabrina e Villa Calabra

Gli abitanti della zona diaspettano da 59 anni la realizzazione di una strada di scorrimento che alleggerisca il traffico della via. Ovviamente allora le condizioni del traffico erano ben diverse da quelle di oggi, ma i progettisti dell’autostrada A14, il cui tratto Bologna-Rimini fu inaugurato quell’anno, se ne erano resi conto, tanto che realizzarono un sottopasso a poche decine di metri da quello della viain direzione Rimini. Da allora, però, della strada di scorrimento se ne è solo parlato; sembrava che potesse essere realizzata nel 2009, quando fu inserita nei piani urbanistici del Comune di Cesena e pareva fosse disponibile un finanziamento di 5 milioni di euro, ma il progetto fu accantonato. Ora sembra che sia arrivato il momento buono: sono arrivati i soldi necessari per realizzare un tracciato di circa tre chilometri, 12 milioni li mette l’Unione Europea attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione, facendoli transitare attraverso la Regione, altri 3,8 milioni li mettono Comune di Cesena e Provincia di Forlì-Cesena in parti uguali.