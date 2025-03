Liberoquotidiano.it - Ecco chi è "l'erede di Jannik Sinner": un altro italiano fa impazzire il mondo del tennis

È stato allevato con ilcome pane quotidiano, e per lui non è solo un modo di dire, ma una verità concreta. Federico Cinà, il giovane palermitano, per tanti l'di, di 17 anni che ieri a Miami, al suo debutto assoluto nel circuito Atp, ha avuto l'audacia di sconfiggere, partendo dalla posizione 441 del ranking mondiale (ora salito al 369 grazie al successo), il numero 67 Francisco Comesana, impugna la racchetta fin dall'età di due anni. Figlio d'arte, sua madre Susanna Attili è stata unata di discreto talento, ma le vere vibrazioni del grandele ha sempre vissute in famiglia e nei leggendari templi di questo sport, grazie al padre Francesco, che prima di lui ha guidato una campionessa come Roberta Vinci. All'epoca Federico era visto come una sorta di talismano per l'azzurra: a soli 7 anni era nel box durante la memorabile vittoria di Roberta contro Serena Williams nella semifinale degli Us Open 2015, preludio alla finale tutta italiana persa contro Flavia Pennetta.