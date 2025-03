Liberoquotidiano.it - "Ecco a cosa verrà costretta l'Ucraina": la profezia di Dario Fabbri dopo la telefonata Trump-Putin

"Siamo a una fase interlocutoria. Di fatto non è stato deciso nulla di concreto, ma il confronto diretto tra i due leader offre spunti molto interessanti. La situazione è estremamente complessa e non si può risolvere solo attraverso una, pur molto attesa"., analista geopolitico e direttore del mensile Domino, è cauto rispetto allatra Donalde Vladimir. Secondo l'esperto, l'obiettivo principale del tycoon è duplice: "Primo, stabilire un rapporto diretto con la Russia separandola dall'abbraccio con la Cina, in accordo con gli apparati americani. Secondo, arrivare in fretta a un accordo con l'per lo sfruttamento delle terre rare, di cui si parla da settimane". In un'intervista rilasciata al Giorno,ha spiegato che l'dovrà effettuare una scelta molto dolorosa per il suo popolo.