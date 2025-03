Lanazione.it - Ecce Ancilla Domini, il Comune di Terranuova celebra il Capodanno dell'Annunciazione

Arezzo, 20 marzo 2025 –, ildiilConversazione con la storica’arte Lucia Fiaschi a Palazzo Concini, domenica 23 marzo, ore 17 In occasionezioni per il, ildiBracciolini, con la compartecipazione del Consiglio regionalea Toscana, organizza un evento speciale dedicato al tema, inteso come simbolo culturale e umano, oltre il suo significato religioso. L’incontro, dal titolo "", si terrà il 23 marzo 2025 a Palazzo Concini, dalle 17:00 alle 19:00. La storica’arte Lucia Fiaschi, presidente’Associazione culturale D’Arno, guiderà una conversazione sull’iconografianell'arte del XX secolo, esplorando opere di artisti come Van Gogh, Rossetti, Rouault, Savinio, Dalì, e il nostro conterraneo Venturino Venturi.