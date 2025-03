Ilfattoquotidiano.it - È morto Eddie Jordan, l’uomo che fece debuttare Michael Schumacher in F1

, l’esuberante fondatore della scuderiaGrand Prix – attiva dal 1991 al 2005 – e opinionista televisivo, èa 76 anni. L’irlandese, che aveva un cancro alla vescica e alla prostata diffusosi fino alla colonna vertebrale e al bacino, è deceduto giovedì., conosciuto in tutto il mondo per il suo carattere schietto e malizioso, ha ottenuto un grande (e raro) successo come proprietario di un team indipendente di Formula 1.La sua squadra, che ha fatto il suo debutto nel 1991, ha vinto 4 Gran Premi nei suoi 15 anni di attività e ha lottato brevemente per il campionato piloti nel 1999, prima di subire un declino ed essere venduta nel 2005 ald’affari russo-canadese Alex Shnaider, diventando Midland Racing. Da allora è stata conosciuta come Force India, Racing Point e ora Aston Martin.