È morto Eddie Jordan, fondatore dell’omonima scuderia di F1

Lutto per la Formula 1 alla vigilia del Gp di Cina, il secondo del Mondiale 2025. Èa 76 anni, imprenditore irlandese che fondò l’omonimapresente nel paddock fino al 2005. Lo ha annunciato la famiglia in una breve nota: «Con profonda tristezza annunciamo la sua scomparsa». Opinionista televisivo e commentatore, a dicembre 2024 aveva rivelato di avere un cancro aggressivo alla prostata e alla vescica, poi estesosi alla colonna vertebrale, invitando tutti alla prevenzione: «Non rimandate e fate i test, non siate stupidi e curate la vostra salute». Il Ceo della F1 Stefano Domenicali: «Profondamente addolorati per la perdita improvvisa di. Con energia inesauribile sapeva come far sorridere la gente, restando sempre genuino e brillante. È stato protagonista di un’era della Formula 1, ci mancherà profondamente».