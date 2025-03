.com - È morta Nadia Cassini, regina delle commedie sexy, Lino Banfi: «Molto dispiaciuto» Alvaro Vitali «Come perdere un familiare»

Leggi su .com

Addio a: iconadella commedia italiana aveva 76 anni, in tanti film accanto a, che la ricordano: «Il dolore è pari alla perdita di un, attrice e showgirl statunitense naturalizzata italiana, è morta ieri, 18 marzo, a Reggio Calabria all’età di 76 anni dopo una lunga malattia. Volto simbolo della commediaall’italiana degli anni ’70 e ’80, è ricordata per filmIl dio serpente, L’insegnante balla. con tutta la classe e La dottoressa ci sta col colonnello.La carriera tra cinema e televisioneNata il 2 gennaio 1949 a Woodstock, New York, con il nome di Gianna Lou Müller,debuttò nel cinema italiano nel 1970 con Il dio serpente di Piero Vivarelli, diventando subito un’icona di sensualità. Negli anni successivi, fu protagonista di numerosedi successo, spesso accanto ae Renzo Montagnani.