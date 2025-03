News.robadadonne.it - È morta Nadia Cassini, la donna simbolo della commedia sexy all’italiana

Addio a, lache, negli anni ’70 e ’80, è stata la reginae sex symbol per milioni di italiani., malata da tempo, èa 76 anni nella sua casa di Reggio Calabria, dove viveva con il marito, il mercante d’arte Giuseppe Furfaro; i funerali saranno celebrati venerdì a Melito Porto Salvo.Nata a Woodstock, negli USA, nel 1949, con il nome di Gianna Lou Müller, dopo una relazione con lo scrittore Georges Simenon approdò in Italia per amore, sposando, nel 1968, il conte americano, ma di origini italiane e russe, Igor. In concomitanza con il divorzio era iniziata anche la sua carriera, prima nel 1970 ne Il dio serpente e poi, nel 1972, nel film Colpiscono senza pietà, di Mike Hodges, al fianco di Michael Caine.Ma fu proprio laa regalarle la popolarità, facendola diventare una vera e propria icona, alla pari di Edwige Fenech, Barbara Bouchet o Laura Antonelli, tutte dive divenute icone erotiche dell’epoca; Lino Banfi, suo partner in moltissimi film del filone, assieme ad Alvaro Vitalia e Lando Buzzanca, l’ha ricordata come “una brava, una brava ragazza”.