Zonawrestling.net - E infine John parlò

Leggi su Zonawrestling.net

Finalmente Cena ha parlato. Da dopo il clamoroso e storico turn heel a cui abbiamo assistito a Elimination Chamber, si è presentato a Raw e ha detto la sua verità. Un promo importante che è il caso di prendere in esame così da coglierne ragioni e ipocrisie. Partiamo!comincia citando il filoso greco Epitteto, un aforisma che mette subito in chiaro che ha smesso di voler compiacere i fan: quando qualcuno è ben radicato nella vita, non dovrebbe cercare l’approvazione al di fuori di sé. Lo ribadisce nelle frasi seguenti, parlando del rapporto con il pubblico come una vera e propria relazione tossica, in cui lui era la parte debole che cercava costantemente l’approvazione, senza reagire e mostrando pure il sorriso. Possiamo dargli torto? Il personaggio di Cena, incarnando valori puri e di resilienza, ha ricevuto in cambio fischi e boati per quasi tutta la sua carriera.