E con quel sorriso contagioso riesce a conquistare tutti anche nelle occasioni più formali

Un btto di Stato, una regina radiosa e un look che sembra uscito da una fiaba moderna. Durante la cena di gala alla State House di Nairobi, Maxima d’Olanda ha catalizzato l’attenzione con un sofisticato completo blu e oro di Claes Iversen, abbinato a una sontuosa parure di zaffiri. Accanto a re Willem-Alexander, la sovrana ha illuminato la serata con il suo stile impeccabile, dimostrando ancora una volta come la moda possa essere un potente veicolo di personalità e presenza scenica. La visita ufficiale, che si inserisce in un più ampio percorso di cooperazione tra Kenya e Paesi Bassi, ha visto i reali impegnati in incontri diplomatici e istituzionali, ma il btto ha offertouno spettacolo di puro glamour. I look più belli di Maxima d'Olanda guarda le foto Maxima d’Olanda, il blu è perfetto per la cena di galaMaxima d’Olanda è nota per il suo approccio alla moda che unisce lusso e sostenibilità, e questa occasione non ha fatto eccezione.