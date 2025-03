Zonawrestling.net - Dynamite 19.03.2025 Spettacolo hardcore

Benvenuti all’analisi di, in diretta dal Liberty First Credit Union Arena di Omaha, Nebraska. Una serata che si apre nonostante la bufera di neve che ha colpito la città, con un grande main event che vede Jon Moxley difendere il titolo mondiale in uno Street Fight contro Adam Copeland.Lo show inizia immediatamente con un match ad alta intensità.4-Way Match per determinare lo sfidante #1 al Titolo International: Orange Cassidy vs. Speedball Mike Bailey vs. Ricochet vs. Mark Davis (4 / 5)Match incredibile che vede Davis dominare come forza bruta mentre gli altri tre competitor sfruttano la loro velocità. Bailey inizia con calci devastanti su Ricochet, mentre Davis mostra la sua potenza con powerbomb sull’apron sia su Bailey che su Cassidy. Ricochet si unisce addirittura al tavolo di commento, dichiarando che aspetterà il momento giusto per colpire.