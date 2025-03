Agi.it - Dybala si opererà al tendine, stagione finita

Leggi su Agi.it

AGI -per Paulo: la Roma ha reso noto che l'attaccante argentino si dovrà operare aldopo l'infortunio patito contro il Cagliari. "Paulosi sottoporrà nei prossimi giorni a intervento chirurgico a seguito della lesione delsemitendinoso sinistro", si legge in una nota del club giallorosso. Il calciatore e la società hanno deciso di comune accordo che fosse la strada corretta per un recupero ottimale dall'infortunio. A Paulo i migliori auguri di pronta guarigione, ti aspettiamo!". Poco dopo le parole della Roma sono arrivate quelle di: "Cari amici, innanzitutto vi ringrazio di cuore per l'affetto che sempre mi dimostrate. Dopo i risultati degli esami e aver valutato le diverse opzioni ho deciso di sottopormi a questo intervento ora per tornare il prima possibile.