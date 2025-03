Unlimitednews.it - Dybala sarà operato per la lesione del tendine “Tornerò presto”

ROMA (ITALPRESS) – La stagione di Paulopuò virtualmente considerarsi conclusa. La Roma ha fatto sapere in una nota che l’attaccante argentino “si sottoporrà nei prossimi giorni a intervento chirurgico a seguito delladelsemitendinoso sinistro. Il calciatore e la società hanno deciso di comune accordo che fosse la strada corretta per un recupero ottimale dall’infortunio. A Paulo i migliori auguri di pronta guarigione, ti aspettiamo!”, si legge nel comunicato della società giallorossa che però non fornisce ulteriori informazioni sui tempi di recupero.IL MESSAGGIO DISUI SOCIAL“Dopo i risultati degli esami e aver valutato diverse opzioni – sono state invece le parole dell’attaccante giallorosso su Instagram – ho deciso di sottopormi a questo intervento ora per tornare il prima possibile.