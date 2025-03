Dybala sarà gestito al tendine e la stagione rimanente è persa

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-20 12:41:00 Calcio italiano:Le previsioni sono confermate che, pochi giorni fa, stavano accadendo dalla capitale italiana: PAulosi perde il resto dellapoiché verrà intervenuto chirurgicamente nei prossimi giorni delsemitenndoso della coscia sinistra. È successo domenica scorsa alle Olimpiadi di Roma durante la serie A contro il Cagliari, partita vinta da Claudio Rainieri 1-0. Tuttavia, Il gioiello poteva giocare solo a 10 minutie questo è entrato al 62 ° minuto, in quel momento ha cercato di fare un fiore con un tallone e Fu allora che sentiva dolore nell’area che dovrà esserela decisione che, come hanno annunciato dall’entità gialloro, è stata concordato sia dal club che dal giocatore Argentino. Va notato che, naturalmente, non è stato convocato da Scaloni andare con la squadra nazionale argentina e, d’altra parte, in Italia parlano già di chi è il calciatore chi deve sostituire le funzioni del gioiello, il tempo che si sta riprendendo dal suo disturbo: Pellegrini o Soulé.