Lapresse.it - Dybala, operazione e stagione finita: Roma senza Joya

Leggi su Lapresse.it

per. Se lasorriderà trovando la via per l’Europa lo farà‘ fino a fine. Nel momento più delicato, con una squadra rinata e in pieno slancio, capace di sognare persino un posto Champions dopo essere riemersa dagli inferi in cui si era cacciata, il club giallorosso deve rinunciare al suo gioiello fino al termine del campionato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paulo(@paulo, l’infortunio e laPauloalza definitivamente bandiera bianca e rimanda tutto allaprossima. La lesione al tendine semitendinoso sinistro, che si è procurato nel match di domenica contro il Cagliari, implica uno stop prolungato. Ma per tornare in forma il prima possibile l’argentino ha deciso, d’accordo con la società giallorossa, di sottoporsi nei prossimi giorni ad un intervento chirurgico, considerando questa via la più ottimale per un recupero pieno dall’infortunio.