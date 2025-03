Sport.periodicodaily.com - Dybala dovra’ operarsi, stagione finita per l’argentino

L’infortunio occorso nell’ultimo match di campionato contro il Cagliari si è rivelato più grave del previsto per cui Paulodovrà, il che costringerà il fuoriclasse argentino della Roma a tornare in campo soltanto a partire dalla prossimaDOVRÀ: Inizialmente il giocatore aveva pensato di affrontare il problema attraverso la terapia conservativa, ma la lacerazione al tendine femorale si è rivelata più grave del previsto e , quindi, onde evitare di avere ripercussioni pesanti sulla sua carriera, ha preferito, in accordo con i medici della Roma, di sottoporsi ad intervento chirurgico, programmato nei prossimi giorni in Svezia, per la risoluzione definitiva del problema. I tempi di recupero si aggirano intorno ai tre mesi.IL COMUNICATO DELLA ROMA“Paulosi sottoporrà nei prossimi giorni ad un intervento chirurgico a seguito della lesione del tendine sedimentoso sinistro.