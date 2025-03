Internews24.com - Dybala dopo l’infortunio: «Tornerò più forte. Siamo in un momento cruciale, sarò il primo tifoso!

di Redazioneha rilasciato delle dichiarazionil’annuncio dell’operazione a cui dovrà sottoporsi in seguito alrimediato Pauloha affidato al suo profilo Instagram il commento della decisione di sottoporsi all’operazione per risolvere la lesione del tendine semitendinoso sinistro rimediata durante la partita contro il Cagliari lo scorso 16 Marzo. La notizia riguardo all’ex obiettivo dell’Inter era anche stata data dalla Roma tramite un comunicato ufficiale.PAROLE – «Cari amici, innanzitutto vi ringrazio di cuore per l’affetto che sempre mi dimostrate.i risultati degli esami e aver valutato diverse opzioni, ho deciso di sottopormi a questo intervento ora per tornare il prima possibile. Anche semomentaneamente lontano dal campo, continuerò a sostenere i miei compagni della Roma in questa fasedel campionato e la nostra nazionale, che seguirò come unin più durante queste partite di qualificazione.