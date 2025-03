Ilfattoquotidiano.it - Dybala deve operarsi per l’infortunio al tendine: la stagione è finita

Paulo, si sottoporrà nei prossimi giorni a “un intervento chirurgico a seguito della lesione delsemitendinoso sinistro”. Lo comunica in una nota la Roma, aggiungendo che l’attaccante e la società “hanno deciso di comune accordo che fosse la strada corretta per un recupero ottimale dal”. I tempi di recupero dovrebbero essere di circa 3 mesi, di conseguenza ladel numero 10 della squadra allenata da Claudio Ranieri è da considerarsi conclusa.L’argentino era uscito per infortunio domenica scorsa, 16 marzo, nel corso del secondo tempo del match valido per la 29esima giornata di campionato contro il Cagliari. Un passaggio di tacco effettuato al 73esimo minuto di gioco per servire Stephan El Shaarawy gli è costato carissimo. L’argentino prima si è seduto sul terreno di gioco, poi ha provato a rimettersi in piedi e testare la gamba sinistra, ma poco dopo ha dovuto arrendersi venendo sostituito.