Ilnapolista.it - Dybala decide di operarsi al tendine, la Roma lo perde fino a fine stagione

Paulo, attaccante della, si sottoporrà nei prossimi giorni a un intervento chirurgico a seguito della lesione delsemitendinoso sinistro patita dopo l’infortunio contro il Cagliari. La scelta è stata fatta di comune accordo tra il giocatore e il club.Le parole die dellaIl comunicato di:“Innanzitutto, vi ringrazio di cuore per l’affetto che sempre mi dimostrate. Dopo i risultati degli esami e aver valutato diverse opzioni, ho deciso di sottopormi a questo intervento ora per tornare il prima possibile. Anche se sarò momentaneamente lontano dal campo, continuerà a sostenere i miei compagni dellain questa fase cruciale del campionato e la nostra nazionale, che seguirò come un tifoso in più durante queste partite di qualificazione. Tornerò presto, ancora più forte, promesso.