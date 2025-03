Sololaroma.it - Dybala ai box, la Roma lo aspetta: ulteriori accertamenti per la Joya

Archiviata la vittoria per 1-0 con il Cagliari, laè ripartita con la giusta testa. I giallorossi stanno ricaricando le pile in questa sosta per le Nazionali e vogliono proseguire sulla giusta strada, in un inizio di 2025 da urlo. Il 4° posto appare sempre di più come un obiettivo concreto ma va raggiunto con convinzione, grazie ad un finale di annata da affrontare a testa alta. Il tour de force dei capitolini comincerà con il match contro il Lecce, in programma sabato 29 marzo alle 20:45 allo stadio Via del Mare.Claudio Ranieri dovrà preparare la gara con i salentini in ogni minimo dettaglio, facendo i conti però anche con alcuni infortunati. Uno di questi è senza ombra di dubbio Paulo, rimasto ai box a causa di una lesione al tendine semitendinoso della coscia sinistra. Stando a quanto fatto trapelare da Il Messaggero, laavrebbe chiamato ieri il Professor Ahlbaumer ma, su consiglio dei Friedkin, sarebbe pronto a sottoporsi adper accelerare i tempi di recupero.