Durazzano l’opposizione attacca | Concentrazione di poteri in capo al Sindaco

Tempo di lettura: 3 minuti“Asi sta assistendo ad un caso che, probabilmente, è unico in Italia quanto adi: ilPasqualina Grasso dirige, infatti, l’ufficio tecnico – Area manutenzioni e servizi ambientali; L’area amministrativo-sociale e, come se non bastasse, l’area economico-finanziaria”. – Lo fa presente in un manifesto alla cittadinanza il gruppo consiliare di opposizione di“Nuovi Orizzonti”.“Di fatto – proseguono dalla formazione di opposizione guidata dalgruppo avvocato Alessandro Buffolino – ilGrasso se la suona e se la canta senza nessun controllo. Non a caso a Natale ha affidato tre incarichi di consulenza per circa 8.800 euro ai suoi tre candidati non eletti. Tale situazione viola il basilare principio giuridico di separazione deied imparzialità per cui invitiamo ila porvi rimedio quanto prima”.