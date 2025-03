Dune 3 Hans Zimmer fornisce un intrigante aggiornamento | E’ molto complicato

Leggi su Cinefilos.it

3,un: “E’”Dopo il successo del suo primonel 2021 e del suo acclamato sequel– Parte Due lo scorso anno, la prossima impresa del regista Denis Villeneuve sarà l’adattamento di Messia di, il secondo romanzo della serie di Frank Herbert. Come precedentemente riportato,3 è attualmente previsto per il dicembre 2026 e le riprese del progetto dovrebbero iniziare quest’estate., dopo aver composto la colonna sonora dei primi due film, tornerà a ricoprire il proprio ruolo anche per questo nuovo capitolo.Durante una recente sessione di domande e risposte per il documentario& Friends: Diamond in the Desert,ha parlato brevemente dello stato di3: “La colonna sonora di– Parte Due è stata scritta prima che Denis iniziasse a girare perché non abbiamo avuto il via libera pertempo.