Internews24.com - Dumfries torna con il Bayern Monaco? Inzaghi ha una speranza: possibili tre recuperi

Dopo la brutta notizia arrivata ieri dall'Argentina, con Lautaro Martinez costretto al rientro in Italia, Simone Inzaghi guarda all'infermeria e ha almeno un motivo per sorridere. Secondo Tuttosport, infatti, il tecnico dell'Inter sa che alla ripresa recupererà Dimarco, Darmian e Zalewski, il che farebbe rientrare l'emergenza sugli esterni. Per Inter-Udinese del 30 marzo, mentre sicuramente non ci sarà ancora Zielinski e quasi certamente Dumfries, che svolgerà gli esami tra domani e l'inizio di settimana prossima. L'olandese potrebbe tornare con il Bayern Monaco l'8 aprile.