Ilrestodelcarlino.it - Due uffici anagrafe chiuderanno. I cittadini lanciano una petizione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Giù le mani daglidi via XXI Aprile e di via Battindarno la cui chiusura, prevista per maggio, è stata scoperta dai residenti per puro caso.che hanno messo nero su bianco il loro no in unasu change.org con cui chiedono al Comune di lasciare aperti i dueper "garantire un servizio pubblico equo e accessibile a tutti" e anche quella "trasparenza, responsabilità e il rispetto delle promesse dei recenti volantini". Corrono le firme: la contrarietà non è solo contro la decisione del Comune di sbaraccare i due, ma soprattutto perché, a compensazione, si ipotizza un’apertura a Villa Serena in via della Barca. "Questa doppia chiusura, già da maggio, contraddice quanto promesso poche settimane fa nei volantini che annunciavano nuove aperture, orari estesi e servizi migliorati", si legge nella