Sportnews.eu - Ducati da record, lo scorso anno l’azienda ha fatturato oltre un miliardo: il bilancio 2024

ha infranto un, fatturandoundi euro nel: parla l’amministratore delegato Claudio Domenicali.È festa in casa, il report suldelloevidenzia undiundi euro. Ciò testimonia la forza del marchio italiano e l’efficacia delle strategie adottate daldi Borgo Panigale. Si tratta di un esempio di eccellenza Made in Italy e che produce ed esporta in tutto il mondo prodotti di qualità, pura genialità ed efficienza.Claudio Domenicali Amministratore Delegato(Sportnews.eu)Scelte strategie, capacità di saper leggere il mercato, innovazione e attenzione ai dettagli hfatto diun brand stimato in tutto il mondo. Le vendite hpremiato le iniziative della società, grazie a un mix vincente di bellezza, prestazioni, elevata tecnologia e innovazione.