Ilrestodelcarlino.it - DS 7 Plug-In Hybrid: eleganza e sostenibilità

La DS 7-Inrappresenta la perfetta sintesi tra, innovazione e, un SUV che offre prestazioni elevate con un impatto ambientale ridotto. Le motorizzazioni disponibili vanno dai 225 CV fino alle versioni più potenti da 300 e 360 CV con trazione integrale AWD, garantendo una guida dinamica, reattiva e adatta a ogni esigenza. L’autonomia in modalità 100% elettrica raggiunge i 64 km, consentendo spostamenti urbani a zero emissioni e riducendo i consumi, mentre la ricarica rapida con una wallbox da 7,4 kW permette di ripristinare la batteria in circa due ore. Con un’emissione di soli 30 g/km di CO2 e la possibilità di selezionare diverse modalità di guida: Elettrica, Ibrida, Sport e 4x4. La DS 7 combinae sportività con linee raffinate e dettagli distintivi.