Nerdpool.it - Drop Duchy: Un Regno in ascesa tra blocchi, strategia e carte

Leggi su Nerdpool.it

emerge come una proposta videoludica audace e originale, unendo in un’unica esperienza le meccaniche intuitive del Tetris con la pianificazione strategica dei city-builder, l’imprevedibilità dei rogue-like e la gestione tattica di un deckbuilder. Avendo avuto l’opportunità di provare una versione demo di questo titolo sviluppato da Sleepy Mill Studio, possiamo anticipare un’avventura tanto familiare nella sua base quanto sorprendentemente complessa e ricca di sfumature. Il gioco completo è atteso per il 5 maggio 2025.Al cuore disi trova una rivisitazione creativa delle fondamenta del Tetris. I giocatori si trovano a incastraredi diverse forme su una griglia, ma con un obiettivo che va ben oltre la semplice eliminazione di linee. Ogni blocco posizionato contribuisce attivamente alla costruzione e alla gestione del proprio ducato.