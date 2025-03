Dayitalianews.com - Drammatico incidente domestico: una fiammata improvvisa partita dal piano cottura investe Fernando, 95 anni, deceduto nonostante il trasporto d’urgenza al San Camillo. La tragedia a Terracina

Unepisodio si è verificato a, dove un uomo di 95ha perso la vita in seguito a unavvenuto nella sua abitazione di via Giansanti. L’anziano è rimasto gravemente ustionato a causa di unadaldella cucina.Un attimo fatale: il rogo in cucinaL’è avvenuto nella giornata di ieri, mentre l’uomo si trovava da solo in casa. Un ritorno di fiamma improvviso, probabilmente causato da una fuoriuscita di gas, lo ha colpito in pieno, avvolgendolo in pochi istanti.il dolore e la gravità delle ustioni, l’anziano è riuscito a chiamare i figli, che vivono a Roma, per chiedere aiuto. Sono stati loro ad allertare immediatamente i soccorsi.I soccorsi e la corsa in ospedaleSul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trovato l’uomo a terra, in condizioni critiche e con ustioni su gran parte del corpo.