Oasport.it - Dove vedere Italia-Olanda U21 in tv: orario, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

L’Under 21 affronterà l’nell’amichevole invenerdì 21 marzo (ore 18.15). La nostra Nazionale scenderà in campo allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia per fronteggiare un avversario di riferimento in campo internazionale: si tratta di un test probante in avvicinamento agli Europei di categoria inquest’estate in Slovacchia, estremamente importante per fare un punto della situazione in seno alla formazione guidata dal CT Carmine Nunziata.Gli azzurri cercheranno il risultato di rilievo contro gli oranje, ma soprattutto indicazioni importanti dal punto di vista tecnico e tattico. Questa finestre prevede anche un’altra amichevole, inlunedì 24 marzo contro la Danimarca a Cittadella (in provincia di Padova). Il Commissario Tecnico è stato molto chiaro alla vigilia dell’incontro: “Farò qualche esperimento, proverò alcuni giocatori in posizioni diverse.