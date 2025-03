Sololaroma.it - Dovbyk, due mesi per convincere: Roma con tre bomber di provincia nel mirino

Difficile trovare al momento un giocatore che divida maggiormente i tifosi giallorossi come Artem, un giocatore da punto di domanda molto grande. 15 gol e 4 assist in maglianelle 38 partite disputate sono un bottino onesto, a maggior ragione se sono risultati decisivi per ben 18 dei punti accumulati dalla squadra in campionato, ma il fatto di non aver inciso nei big match, di sprecare spesso occasioni da rete d’oro, di risultare spesso staccato dal gioco dei suoi compagni ed anche quelle mancate esultanze testimonianza di un ragazzo poco sereno, sospendono il giudizio sull’ucraino.Ranieri con lui ha usato bastone e carota, facendogli capire che lui, come tutto l’ambiente, si aspetta ormai un salto di qualità in questi ultimi duedi stagione, per prendersi di prepotenza ladelle sue qualità.