Liberoquotidiano.it - Dopo Ventotene Meloni vede gli eurodeputati FdI: "92 minuti di applausi", un retroscena clamoroso

Leggi su Liberoquotidiano.it

Al termine della giornata che politicamente passerà alla storia come quella del "caso" in Parlamento, la premier Giorgiaha incontrato gli europarlamentari di Fratelli d'Italia a Bruxelles, in un hotel del centro della capitale belga. Alla vigilia del Consiglio europeo, la presidente del Consiglio e leader di FdI ha ringraziato i suoi euro-deputati di Ecr per il lavoro che stanno facendo in aula e in commissione. Un intervento breve, quello di, durato circa tre. A fine cena, foto opportunity e rito dei selfie. Menu a base di roast beef e poi tagliata, con dolce al cioccolato alla fine. L'incontro con gli eletti di FdI, il primo di questa legislatura, è durato circa due ore e viene descritto come "conviviale e informale" da alcune fonti presenti alla riunione, che sottolineano la "grande compattezza" della squadra di Fdi-Ecr.